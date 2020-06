I DISORDINI

TREVISO Secondo giorno di rivolta alla caserma Serena. Ma ieri mattina i richiedenti asilo accolti nella struttura al confine tra Treviso e Casier sono andati oltre, spintonando e minacciando due medici dell'Usl 2 e un'assistente sanitaria del Servizio Igiene e Sanità pubblica. Un'azione violenta (un medico è anche caduto a terra nel piazzale, riportando qualche contusione) di circa una trentina di migranti che hanno circondato i sanitari, il responsabile del Centro e alcuni operatori costringendoli a rifugiarsi nella guardiola, dove poi sono stati presi d'assedio. Solo l'intervento di carabinieri e polizia in tenuta antisommossa, con l'aiuto degli idranti dei vigili del fuoco, ha permesso di creare un corridoio di sicurezza per liberarli da quel sequestro. La protesta di giovedì si è trasformata dunque in sommossa. E c'è il timore che la tensione tra gli ospiti possa portare ad altri atti sovversivi, visto il periodo di quarantena a cui dovranno sottoporsi i 320 migranti risultati negativi al primo giro di tamponi.

LA PROTESTA

Non erano ancora le 10 quando all'interno della caserma Serena ha preso forma la rivolta. Giovedì un operatore di origini pakistane, un 30enne ex ospite e ora assunto dalla società che gestisce il Cas, la Nova Facility, è risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza tutti i migranti (321) e gli altri operatori (28) sono stati sottoposti a tampone. Ieri mattina uno dei richiedenti asilo, un 34enne nigeriano, è stato ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale Ca' Foncello: è l'unico positivo asintomatico tra i 349 test effettuati. All'appello mancavano però altri 9 migranti che il giorno precedente non erano presenti nella struttura. Quando i sanitari dell'Usl 2 sono entrati nella caserma per completare l'opera di monitoraggio, sono stati assaliti da una trentina di richiedenti asilo che hanno impedito loro di effettuare i nove tamponi residui. Il terrore di dover rimanere ancora rinchiusi all'interno del centro di accoglienza dopo i mesi di isolamento è stata la scintilla. Due medici, un'assistente sanitaria, il responsabile del Cas e alcuni mediatori sono stati accerchiati. La situazione era esplosiva: temevano di essere aggrediti e picchiati. L'unico rifugio per scappare da quella violenza era la guardiola. Ci si sono infilati di corsa, chiudendo la porta. Fuori i migranti avevano nel frattempo sbarrato i cancelli, impedendo loro di uscire e mettersi in salvo.

L'INTERVENTO

L'allarme è stato immediato. In via Zermanese è giunto un dispiegamento di forze senza precedenti. Una cinquantina di uomini in tenuta antisommossa tra battaglione dei carabinieri e reparto mobile della polizia. In supporto anche tre squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia locale. La caserma era di fatto occupata dai profughi. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, ogni ingresso di persone non autorizzate interdetto. Sono iniziate le trattative per cercare di sedare la rivolta, e permettere ai sequestrati di uscire. Niente da fare. I migranti non ne volevano sapere di calmarsi e far tornare la situazione alla normalità. Così è scattata l'azione coordinata delle forze dell'ordine.

L'IRRUZIONE

Si è deciso di blindare la struttura. Ogni possibile via di fuga era tenuta sotto controllo. Il cancello principale era sbarrato. Carabinieri e polizia hanno sfondato una porta secondaria davanti alla caserma, quella utilizzata solitamente per consegnare i pasti. La seconda porta che fa da bussola era però chiusa con un doppio lucchetto. È stato necessario il flessibile dei pompieri per poter entrare. Ma le operazioni sono state disturbate dai migranti, che hanno iniziato a tirare oggetti contro le forze dell'ordine. A quel punto si è dovuto intervenire con gli idranti per allontanare i richiedenti asilo. L'azione coordinata è stata esemplare: polizia e carabinieri sono riusciti a entrare nella struttura, creare un corridoio di sicurezza fino alla guardiola e far uscire incolumi anche se provati i medici dell'Usl e gli operatori della Nova Facility. A seguire le operazioni anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, e quello di Casier, Renzo Carraretto.

LE TRATTATIVE

Ad azione conclusa sono ricominciate le trattative. Due ore di confronto che alla fine hanno riportato la situazione alla normalità, permettendo la riapertura di via Zermanese e l'ingresso degli operatori in caserma per continuare a gestire il Cas. Non sarà facile: da ieri i 320 ospiti dovranno affrontare un periodo di isolamento. E si temono atti dimostrativi ancora più violenti.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

