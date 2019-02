CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DISGUIDICORTINA La Cortina dei Mondiali di sci 2021 e degli auspicati Giochi Olimpici 2026, ieri mattina ha dato un'immagine confusa di se stessa, in preda ad un blocco stradale che ha intasato l'intera vallata. Quattro Tir con targa straniera, polacchi e rumeni, hanno paralizzato le strade dei turisti, tanti in questo fine settimana bianco. Il divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate è stato emesso dalla prefettura subito dopo il primo impantanamento pesante avvenuto alle 6.50 a Zuel. Dalle 7.30 i camion non avrebbero...