I democrat con i militari: Matteo rispetti l'inno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROMA «Salvini faccia il ministro e non il giullare. Porti rispetto per l'inno di Mameli: in tanti hanno combattuto o sono caduti per difenderlo e onorarlo». Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti, alludendo alla performance da deejay ieri di Matteo Salvini a Milano Marittima con l'inno nazionale. Ma oltre all'opposizione, sono soprattutto i militari a indignarsi per la performance del ministro dell'Interno dell'altra sera.«Salvini è quello che mi meraviglia di meno», dice l'ex capo di Stato maggiore Mario Arpino: «ci ha...