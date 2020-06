PADOVA Undici anni di lavoro, 4.832.208 euro di spesa per partorire un PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento) che secondo il Pd veneto «è privo di tutele paesaggistiche ed ambientali, i vincoli sono ridotti ai minimi termini e le norme tecniche sono prive di valore prescrittivo». Questa la denuncia dei consiglieri regionali PD, Stefano Fracasso, Bruno Pigozzo, Andrea Zanoni, Graziano Azzalin e Francesca Zottis, in merito al documento che sarà discusso nel Consiglio Regionale convocato per martedì e mercoledì della prossima settimana. Un piano «al quale manca il carattere prescrittivo e solo di buoni intenti e che il Veneto non merita», sottolineano i consiglieri, completato dopo 11 anni senza tenere conto dei cambiamenti climatici. Il PTRC fa riferimento ad un piano climatico del 2013. Tante le carenze rilevate dal Pd nel documento, nonostante le 24.230 osservazioni arrivate da Enti e associazioni in questi anni. Tra l'altro, sono scomparse ricognizione dei vincoli e tutela del paesaggio, le limitazioni al consumo di suolo sono sulla carta, il documento conferma la realizzazione dell'autodromo del Veneto, 4.580.000 di mq dei quali 1.145.000 edificabili ed il polo del terziario regionale.

