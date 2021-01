LA STRATEGIA/1

ROMA Quando poco prima di pranzo il premier ha stracciato l'ipotesi del Conte-ter, Dario Franceschini e Nicola Zingaretti non hanno trattenuto un gesto di stizza. Per i leader del Pd la mossa del presidente del Consiglio, volta a bocciare il tentativo messo in piedi dal Nazareno e benedetto dal Quirinale di dare vita a un nuovo governo con la stessa maggioranza, «è stata concordata solo con i 5Stelle». Spiegazione: «Hanno tentato di spaventare Renzi e di tranquillizzare i parlamentari grillini che lo odiano. Ma Matteo è come un gallo da combattimento, quando vede il sangue tira fuori gli artigli...».

«MOSSA AZZARDATA DI CONTE»

Insomma, quella di Conte e dei 5Stelle per lo stato maggiore dem è stata «una mossa azzardata», e «completamente sbagliata». Adesso a giudizio del Pd si aprono due strade. La prima: una ricomposizione in extremis, con una crisi lampo e pilotata verso il Conte-ter sgradito al premier. La seconda: un «allargamento» della maggioranza, con i voti di un nuovo gruppo parlamentare in Senato con responsabili di provenienza varia. Un epilogo, quest'ultimo, sgradito al Colle e indigesto al Pd che non ne vuole sapere di «diventare ostaggio di ex amici di Salvini o di emissari di Berlusconi».

Così, dopo una riunione (in remoto) tra Zingaretti, Franceschini (che a dispetto delle voci non è andato a far visita a Conte), il vicesegretario Andrea Orlando e i capigruppo Graziano Delrio e Andrea Marcucci, a metà pomeriggio i vertici del Pd hanno dettato una nota il cui senso è: bisogna tentare il possibile e anche l'impossibile per tenere in vita il governo rosso-giallo e per ricomporre la maggioranza. «La partita è solo all'inizio», dice un esponente del Nazareno, «se Conte andrà in Parlamento e verificherà che non ha i numeri in Senato, tra qualche giorno il premier e i grillini dovranno ingoiare un nuovo accordo con Renzi». Per l'ormai famoso Conte-ter. «Il premier ha detto che con il capo di Italia Viva è finita se apre la crisi? In politica non si può mai dire mai», dice Orlando.

Se anche l'opzione del Conte-ter dovesse evaporare, assieme all'ipotesi di una maggioranza allargata a responsabili vari, per il Pd non ci sono le elezioni a breve. Ma un governo tecnico. «Non sarà però un esecutivo di livello guidato da una personalità come Draghi», dice un ministro del Pd, «ma un governo che durerà tre-quattro mesi per portarci al voto una volta finito il picco della pandemia».

A.Gen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA