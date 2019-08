I dem a pezzi sulla crisi Zingaretti cerca l'intesa: ok a un esecutivo politico `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Nicola Zingaretti cerca di tenere unito il Pd nel percorso della crisi. Ma non concede a Matteo Renzi la soddisfazione di mettersi nella sua scia. Il segretario è pur sempre lui e lui detta la linea: «Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni. Sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare. Apriamo la crisi e vedremo con il presidente Mattarella qual è la forma migliore e più credibile per contribuire a salvare l'Italia. Di fronte ai pericoli che...