IL BOLLETTINO

VENEZIA Per la prima volta da quattro giorni l'aumento dei contagi da coronavirus in Italia scende sotto quota 10 mila, ma con 73 morti, quattro in più rispetto a domenica. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 9.338, complice però un drastico calo dei tamponi: quasi 50mila in meno. L'incidenza, invece, fa un balzo in avanti e raggiunge la percentuale record del 9,4%, vale a dire che quasi una persona su dieci che si sottopone a tampone risulta poi positiva. Un dato che, inevitabilmente, sembra destinato a crescere anche nei prossimi giorni se l'andamento dei contagi tornerà a aumentare. Le regioni maggiormente colpite restano Lombardia (+1.687 casi) e Campania (+1.593) dove l'incidenza ha già ampiamente superato la soglia del 10%. I pazienti in terapia intensiva negli ospedali italiani sono saliti a 797 (+47 rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati nei reparti ordinari sono 7.676 (+545). I decessi totali, da inizio pandemia, hanno raggiunto quota 36.616 (+73) e i guariti sono in tutto 252.959 (+1.498). I contagiati totali, infine, raggiungono quota 423.578.

VENETO

Dieci morti in una giornata. Era da tempo che il bollettino diffuso dalla Regione Veneto non riportava un dato così alto nei decessi: da 2.255 il totale dall'inizio della pandemia adesso è arrivato a 2.265. Rilevante anche l'incremento dei contagi (-548 nelle ultime ventiquattr'ore), ma sempre meno del dato rilevato venerdì, quando si era sfiorato il migliaio di casi. Intanto si è sfondato il muro dei 3 milioni e 600mila tamponi: 2.151.361 tamponi molecolari e 1.500.000 tamponi rapidi. Il totale dei casi con tampone positivo adesso è 36.502, mentre le persone attualmente positive sono 9.976 (+451). I veneti in quarantena sono 13.061, in sensibile calo (-748) rispetto a domenica, segno che cominciano a farsi sentire anche le negativizzazioni. E veniamo alla situazione degli ospedali: i pazienti ricoverati in area non critica sono 509 di cui 427 con Covid, in terapia intensiva sono 59 di cui 50 positivi. Per quanto riguarda le persone che da positive sono diventate negative, cioè che sono guarite, il dato cumulativo dall'inizio della pandemia è 24.261. La Regione insiste su due dati: il rapporto tra positivi e isolati che è pari al 75,37%, cioè 3 veneti su quattro che si trovano in quarantena sono positivi al Covid. Ma pochissimi - 169 su 9.845 - hanno sintomi, stiamo parlando dell'1,7%. Il 98,3%, dunque, è positivo ma asintomatico, neanche un raffreddore.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ieri sono stati rilevati 90 nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, a fronte di 1.281 tamponi eseguiti, e sono stati registrati tre decessi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.505. I casi attuali di infezione sono 2.199. Scendono a 13 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 62 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 364.

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA