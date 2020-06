I decreti Cura Italia, Liquidità e ora Rilancio daranno all'economia italiana una spinta superiore a due punti percentuali. A dirlo e Bankitalia. La moratoria sul credito e le garanzie sui nuovi prestiti - spiega la banca centrale italiana - sono state «essenziali a scongiurare il materializzarsi di possibili effetti non lineari associati a gravi conseguenze finanziarie, evitando una crisi di liquidità». Nonostante questo il Pil a fine anno registrerà un forte calo, all'interno di una forbice che si attesta tra un -9,2 e un -13,1% a seconda dei diversi scenari dell'evoluzione del virus e del contesto internazionale. L'Italia è ora libera di viaggiare oltre i confini regionali ma nulla è cambiato rispetto all'anticipazione che il governatore Ignazio Visco aveva dato nelle considerazioni finali la scorsa settimana. Nello scenario base, quello più ottimistico, via Nazionale prevede una graduale ripresa nel prossimo biennio (4,8 per cento nel 2021 e 2,5 per cento nel 2022;). La ripresa del Pil, dal secondo semestre di quest'anno, sarebbe in larga parte attribuibile al graduale venir meno delle misure di contenimento, alla maggiore domanda estera e alla ripartenza dei flussi turistici.

