I DATI

VENEZIA Qualche rallentamento sembra esserci stato anche a Nordest, ma per ora non ancora particolarmente significativo. Così come sono calati contagi e vittime a livello nazionale rispetto ai dati del giorno precedente. Qualche flessione si è registrata pure nel numero dei pazienti ricoverati sia nei reparti di aree non critiche e sia nelle terapie intensive.

A NORDEST

Il Veneto registra 3.886 contagi Covid in più e 57 decessi in ventiquattr'ore come riporta il bollettino della Regione aggiornato alle ore 17 di ieri. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale così a 214.689, quello dei morti a 5.411. Cala, invece, la pressione nei reparti non critici degli ospedali, con 2.863 malati Covid ricoverati (-89), mentre risale leggermente il dato delle terapie intensive 372 (+7). Nell'arco delle ventiquattr'ore in Veneto sono stati effettuati 58.801 tamponi (tra molecolari e test rapidi) e il tasso dei positivi è pari al 6,5%, mentre le persone attualmente positivi ricordiamo sono 98.631.

In Friuli Venezia Giulia sempre in ventiquattr'ore sono stati trovati 974 nuovi contagi, a fronte però di 12.921 test, compresi quelli rapidi che rappresentano un record. In calo il numero delle vittime: 9 in ventiquattr'ore ore in tutta la regione. Anche i ricoveri continuano a scendere: in area non critica sono ospitate 594 persone, mentre le terapie intensive accolgono 55 pazienti. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 44.533 così ripartite: 9.462 a Trieste, 19.812 a Udine, 9.445 a Pordenone e 5.269 a Gorizia. I casi attuali di infezione risultano 14.127, mentre i decessi complessivamente ammontano a 1.408.

IN ITALIA

In Italia si sono registrati ieri 16.308 nuovi casi, in calo quindi rispetto ai 17.992 del giorno precedente e 553 decessi, quindi meno rispetto ai 674 di ventiquattr'ore prime. Questo è il quadro della diffusione del coronavirus secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. In calo, dunque, sia i casi di contagio che le vittime rispetto a venerdì 18 dicembre.

Nel complesso nell'arco di ventiquattr'ore in tutta Italia sono stati eseguiti 176.185 tamponi, con una leggera contrazione rispetto a venerdì quando ne erano stati fatti 179.800. Il tasso di positività, cioè il rapporto positivi-test, compresi quelli ripetuti e di controllo, è del 9,2%, in flessione rispetto al 10% del giorno precedente.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 25.364 in totale: qui i posti letto occupati hanno registrato -405, mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 2.784 e i posti letto occupati in rianimazione hanno avuto una flessione di -35 (nel rapporto tra entrati e usciti). Il maggior numero di ingressi nel reparto di terapia intensiva si è registrato in Veneto (+41) e in Puglia (+28).

