VENEZIA L'andamento dei ricoveri ospedalieri durante la prima ondata Covid è stato simile a una campana: salita piuttosto impetuosa, intervallo di stabilizzazione, discesa altrettanto precipitosa. In questa seconda fase dell'epidemia, invece, la crescita è innegabilmente tangibile, ma (fortunatamente) almeno per ora è molto meno rapida di allora. A dirlo, e a mostrarlo grafici alla mano, è stato ieri l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, delegato alla Protezione civile ma in questo periodo incaricato anche di sovrintendere alla statistica sanitaria dell'emergenza.

IL CONFRONTO

Volendo considerare la sequenza delle ospedalizzazioni da marzo a ottobre, si osserva che la campana che si era formata tra l'inverno e la primavera si è trasformata nel corso dell'estate in una specie di bassorilievo, che con l'inizio dell'autunno ha poi ricominciato ad alzarsi. Ancora più interessante, per capire le differenti dinamiche che hanno caratterizzato i vari momenti dell'epidemia, è però il confronto operato da Bottacin sovrapponendo le curve delle varie stagioni. Come si può notare negli elaborati qui accanto, la linea blu rappresenta i ricoveri registrati dall'8-11 marzo al 28 aprile, mentre il tratto rosso indica quelli rilevati dal 13-15 ottobre al 27 ottobre. Per quanto riguarda le sole Terapie intensive, come date di partenza sono stati scelti due giorni (l'8 marzo e il 15 ottobre) che avevano un numero simile di degenti, pari rispettivamente a 50 e 45. «Si vede chiaramente ha affermato Bottacin che l'andamento rosso di ottobre è molto diverso da quello blu di marzo-aprile: adesso la crescita è molto più lenta».

Lo stesso comportamento è riscontrabile anche nella seconda rappresentazione grafica, che tiene conto di tutti i ricoveri, comprendendo dunque anche quelli in area non critica che in questi giorni stanno causando il graduale ingresso del Veneto nella fase di allerta gialla. Raffrontando le curve, fatte partire rispettivamente da giornate simili quali l'11 marzo e il 13 ottobre, si vede che «quella rossa e cioè autunnale ha una pendenza minore di quella blu e cioè primaverile ha evidenziato l'assessore anche se non così contenuta come quella delle Terapie intensive, in quanto i ricoveri in Malattie infettive e in Pneumologia crescono con una velocità proporzionalmente maggiore».

I MODELLI

Ma cosa dicono i modelli matematici per le prossime settimane? A un certo punto ieri il governatore Luca Zaia ieri si è lasciato scappare che «la discesa potrebbe cominciare a dicembre», ma ha poi ribadito che «ogni giorno porta la sua pena», per cui lo stesso Bottacin ha puntualizzato che «non è possibile al momento stabilire con certezza la data del picco, poiché non sappiamo se queste tendenze saranno mantenute anche in futuro».

IN VENETO

Non resta dunque che scrutare quotidianamente la realtà, sulla base dei bollettini. L'ultimo segnala in Veneto un nuovo record di contagi: 2.192 nel giro di ventiquattr'ore, tanto che il totale dei casi arriva a 49.772, di cui 22.194 tuttora attivi. Le persone in isolamento domiciliare salgono a 15.993, i ricoverati in Terapia intensiva a 98 e i degenti negli altri reparti a 853. Altre 9 vittime portano il totale a 2.364.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Le infezioni di giornata tornano ad aumentare pure in Friuli Venezia Giulia: 406, per un totale di 9.142, di cui 3.766 in corso. Crescono a 35 i pazienti intubati, a 146 quelli accolti negli altri reparti e a 3.551 i soggetti in quarantena. Ulteriori 4 morti aggiornano la tragica contabilità a 382. Fra i nuovi positivi ce n'è uno illustre: Graziano Pizzimenti, assessore regionale alle Infrastrutture. L'ha reso noto lo stesso componente della Giunta presieduta da Massimiliano Fedriga, spiegando di trovarsi in isolamento nella sua abitazione di Udine e di essere asintomatico. Già ieri sono partite le procedure di tracciamento per individuare le persone con cui il leghista è entrato in contatto recentemente.

A.Pe.

