I DATI

VENEZIA Il Veneto tra le cinque regioni italiane con l'indice di contagiosità Rt superiore a 1. Questo quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute relativo al periodo compreso fra il 10 e il 16 agosto. Il valore più alto di Rt è stato rilevato in Umbria (1,34), seguita da Abruzzo (1,24), quindi Veneto (1,21), Lombardia (1,17) e Campania (1.02). L'indice Rt risulta invece pari a zero in Basilicata e Molise. Fra le altre regioni, l'indice di contagiosità è più vicino a 1 in Sicilia (0.99), Toscana (0,96) e Piemonte (0,95), seguiti a distanza da Marche (0,85), Calabria (0,77) e Lazio (0,73). Per il resto Rt è 0,45 in Emilia Romagna, 0,42 in Friuli Venezia Giulia, 0,41 nella provincia autonoma di Trento, 0.9 in Liguria e Sardegna, 0,8 in Puglia e Valle d'Aosta, 0,5 nella provincia autonoma di Bolzano.

IL CONTAGIO

Il virus quindi continua a colpire, abbassa a 30 anni l'età media del suo bersaglio e in un solo giorno i numeri dei contagi ripiombano nel periodo del lockdown. Sono 845 le nuove persone positive al Covid in 24 ore, delle quali 196 in Veneto, cifre che riportano indietro l'Italia allo scorso 16 maggio, quando il Paese era alla vigilia della fase 2'. Il trend di contagi è confermato quindi dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, che avverte: «C'è una tendenza ad un progressivo peggioramento». Oltre mille casi di contagio sono legati soprattutto ad attività ricreative, risultano essere meno gravi e in maggioranza asintomatici. Ma ora, con 1.077 focolai attivi di cui 281 emersi in una settimana, i timori sulla retromarcia aumentano «Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata», avverte Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

