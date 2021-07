Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I DATITra le corsie degli ospedali i medici ora la definiscono l'epidemia dei non vaccinati. E non è certo per sminuirne la portata. Tutt'altro. Basta osservare i dati di ieri del ministero della Salute per rendersi conto che il virus continua a correre, senza badare troppo alle rivendicazioni di chi vorrebbe godersi l'estate come se la pandemia fosse ormai storia vecchia. E invece i nuovi contagi, individuati grazie a 235.097 tamponi, sono...