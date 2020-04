I DATI

MILANO L'appello è uno solo: «Non vanificare i sacrifici a un passo dalla vittoria, è il momento di serrare le fila», avverte il vicedirettore dell'Oms Ranieri Guerra. Se i numeri dell'epidemia da qualche giorno non fanno più tremare i polsi, sarebbe un errore considerare vinta la guerra contro il Covid-19. Perché, letto in controluce, il bollettino quotidiano della protezione civile deve indurre alla prudenza e, come dice il commissario straordinario Angelo Borrelli, a «mantenere alta la guardia».

SERBATOIO DI ASINTOMATICI

Vero che ieri è stato registrato il nuovo record di pazienti guariti, 2.099 in ventiquattr'ore (martedì erano 1.555), con il totale che sale a 26.491. E frena anche l'incremento dei decessi: 542 oggi, sempre un'enormità ma comunque meno dei 604 del giorno precedente e dei 636 di lunedì. E c'è da segnalare il rapporto dell'Iss con i dati raccolti in 577 Rsa: il 37,4% dei decessi tra i residenti, pari a 1443 su 3859 deceduti (dal primi febbraio) era per coronavirus o con manifestazioni simil-influenzali.

Il numero di persone che ha contratto il virus dall'inizio dell'epidemia in aumento di 3.836 unità e ciò significa che la curva torna a salire: martedì la crescita è stata di 3.039 malati, lunedì di 3.599. La notizia confortante è che per il quinto giorno consecutivo calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.693 i pazienti nei reparti, 99 in meno, di questi 1.257 in Lombardia, in calo di 48. L'incremento dei contagi tuttavia crea allarme e una ragione c'è: «Esiste un serbatoio di asintomatici che continua a garantire la circolazione del virus», afferma Guerra.

Per questo il lancio della fase 2 va ponderato con la massima attenzione. Ieri la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, in un colloquio telefonico ha anticipato al ministro della Salute Roberto Speranza il documento dell'Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, in cui si manifesta seria preoccupazione per un eventuale allentamento delle misure restrittive. «Siamo ancora nel pieno dell'emergenza - afferma Speranza - Occorrono cautela e gradualità per non vanificare i grandi sacrifici fatti finora». Anche Guerra è prudente, spiega che si potrebbe pensare a riaperture «per classe di lavoro, tipologia geografica e classe di età», ma sempre con «un occhio a una diminuzione marcata di questa curva che ancora non c'è: non siamo in una diminuzione netta ma in un rallentamento della velocità».

UN MILIONE DI CONTATTI

Anche perché lo scenario del contagio non è omogeneo. La curva epidemica sta scendendo in Lombardia e in Emilia Romagna, mentre in Liguria, Veneto e Toscana la situazione è stazionaria: si trovano su una sorta di piano costante, nel quale ogni giorno si registra un numero simile di nuovi casi e di decessi. Mentre sale in Puglia.

Ma in Italia le infezioni sarebbero circa un milione. Lo pensa l'infettivologo Massimo Galli, direttore del Sacco di Milano.«È inutile dire che l'Italia ha il tasso letalità più alto del mondo, in realtà ha il denominatore più sballato del mondo: manca il 90% di chi ha l'infezione. Circa un milione l'ha incontrata», precisa Galli. La stima dei casi di ca «è 8-10 volte superiore rispetto a quelli notificati e questo - rileva Ricci Tersenghi - significa che oltre un milione di persone sono state a contatto con il virus: è importante conoscere questo numero per poter organizzare la strategia della fase 2».

Claudia Guasco

