VENEZIA Solo nella domenica di Pasqua in tutta Italia erano state controllate 213.565 persone e 60.435 attività, tanto che erano stati sanzionati 13.756 cittadini e 121 esercenti ed erano scattate 119 denunce e 47 chiusure. Ma l'offensiva delle forze dell'ordine è continuata anche nel lunedì di Pasquetta, arricchendo ulteriormente il campionario di trasgressioni e di scuse. Fra i casi più clamorosi, quello che riguarda la veneta Sara Cunial, deputata eletta con il Movimento 5 Stelle e da un anno iscritta al gruppo Misto, trovata dai vigili urbani di Roma sulla Via del Mare: «Sono una parlamentare e sto lavorando», si è giustificata la 40enne di Bassano del Grappa, che ora annuncia anche querela.

Ieri mattina Cunial è stata fermata mentre si trovava in auto, in direzione di Ostia. Il ruolo politico dell'ex grillina non è bastato a motivare la sua uscita, in un giorno in cui la Camera era chiusa. Secondo fonti qualificate della polizia locale, citate dal Messaggero, il verbale sarebbe già stato compilato e la multa sarà recapitata a casa dell'onorevole nei prossimi giorni, facendola così diventare una dei 200 sanzionati di giornata sul litorale romano. Ma la deputata dà un'altra versione dei fatti: «In un clima di cessazione del diritto e di annullamento di tutte le funzioni parlamentari, sto facendo l'unica cosa che ancora c'è concessa: interrogare il Governo su quanto sta succedendo ed essere presente le poche volte in cui i lavori in aula sono convocati. Per questo mi trovavo a Roma oggi (ieri, ndr.) e questo ho dichiarato quando sono stata fermata dalle autorità preposte ai controlli. Autorità che si sono guardate bene dal multarmi ma che non hanno perso tempo a divulgare i miei dati sensibili alla stampa. Un fatto gravissimo, che non mancherò di denunciare a chi di dovere».

Espulsa dal M5s per le sue dichiarazioni in dissenso con l'allora linea gialloverde sulla xylella, Cunial accusa ora anche l'esecutivo giallorosso: «Dopo anni di politiche scellerate che hanno portato al collasso la sanità italiana, gli stessi aguzzini della Cosa Pubblica si auto-investono salvatori di quella patria che hanno contribuito a distruggere. Così, con il pretesto dell'emergenza, danno il colpo di grazia alla vera economia di questo Paese, ai diritti dei cittadini e alla nostra già fragile democrazia». Da qui la raffica di interrogazioni sul Covid-19 presentate dall'esponente no-vax: appunto per domandare che sia «approfondito il legame tra il virus e i vaccini», ma anche che sia tenuto «fede al principio di precauzione prima di esporre l'intera popolazione al 5G» e che non sia concesso «a un manipolo di sedicenti esperti, spesso in odor di conflitto d'interessi, il potere di decretare cosa sia vero e cosa no». E per lei quel verbale non esiste: «La Verità non si può multare», dice promettendo una denuncia.

Guai in vista, intanto, anche per un poliziotto che a Torino ha registrato e diffuso il video (diventato virale quanto quasi il Corona) del verbale riguardante un conducente che ha addotto questa motivazione per la sua uscita in macchina: «Sono andato a consumare un rapporto sessuale da una mia amica». Per l'automobilista è stata spiccata una multa da 533 euro, per l'agente è stato avviato un procedimento disciplinare.

Fra gli altri episodi bizzarri delle festività pasquali, in Sicilia un bagnante è stato sorpreso per il terzo giorno di fila sulla spiaggia di Mondello. Sempre a Palermo, ha fatto il giro del web il video della grigliata sul terrazzo di un condominio, dove le canzoni neomelodiche a tutto volume sono state interrotte dalla polizia dopo una segnalazione arrivata dall'elicottero. Spettacolo pure a Napoli, dove due persone hanno improvvisato uno show con tanto di pubblico senza mascherine, tra le scale di una palazzina popolare. In provincia di Frosinone, a Sora, sono scattate quattro denunce per una corsa clandestina tra due calessi trainati da cavalli, mentre a Bari è stato arrestato il giovane che ha sparato dal balcone a un fattorino nigeriano perché si era appoggiato alla sua auto. Malgrado sia una delle città più colpite dal Covid-19, a Lodi un ragazzo che sapeva di essere positivo ha invitato in casa cinque amici: sono stati tutti denunciati.

Dovranno infine pagare una multa il parroco di Rivarolo Cavavese in Piemonte, che ha celebrato la Messa di Pasqua con i fedeli, nonché il prete, il vicesindaco, un vigile e altri quattro compaesani che a San Vittore nel Lazio hanno fatto la processione del Venerdì Santo.

