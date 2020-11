I CONTROLLI

VENEZIA La fase della sensibilizzazione è finita: adesso scatta il momento della repressione. È chiara la linea indicata ieri dal ministero dell'Interno, attraverso il sottosegretario Achille Variati, rispetto alle restrizioni statali e regionali adottate per il contrasto del contagio. «Il momento è particolarmente grave, per cui da uomo di Governo della terra veneta mi rivolgo ai cittadini e a chi ha responsabilità: le misure cominciano ad essere efficaci, però serve fare di più», ha detto l'ex sindaco di Vicenza.

PATTO DI VICINANZA

La premessa del dem è che «la politica e le istituzioni ai vari livelli devono trovare una forma alta di collaborazione», per cui basta polemiche. «La strategia del Governo ha sottolineato Variati è evitare il più possibile un lockdown generalizzato. Anche perché, in caso di chiusura su vasta scala delle attività produttive, gli aiuti dello Stato farebbero fatica a dare risposte adeguate al calo del Pil e dei redditi, considerati gli equilibri di bilancio e i livelli di indebitamento. Per questo lo Stato sarà accanto ai governatori e ai sindaci nell'emanazione delle ordinanze, secondo un vero e proprio patto di vicinanza con chi prende iniziative ben discusse nei Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica».

L'INTENSIFICAZIONE

Il rappresentante del Viminale ha ricevuto le relazioni dei sette prefetti del Veneto. «Dovunque ha anticipato ci saranno un'intensificazione e una maggiore severità nei controlli, soprattutto nel fine settimana e già a partire dalle 15. L'orientamento è di passare dalla fase persuasiva all'azione repressiva. I questori e i comandanti sono invitati a utilizzare il personale soprattutto per questi compiti, il ministero della Difesa sta valutando un'estensione dell'impiego dei militari dell'Esercito di Strade sicure, le forze dell'ordine aiuteranno le polizie locali». Dal 3 al 10 novembre, le forze di polizia nazionali in Veneto hanno effettuato 20.915 controlli, che portano a 662.379 il totale dal 3 maggio, con 2.619 sanzioni e 39 denunce per violazione dell'obbligo di quarantena. Altri 5.002 gli esercizi ispezionati, per un ammontare in sei mesi di 193.412 sopralluoghi e 180 titolari multati.

I COLORI

Variati ha apprezzato le ordinanze condivise fra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna («Bene la chiusura delle grandi superfici di vendita al sabato e alla domenica»), anche se avrebbe preferito che venisse inserito lo stop alla mobilità fra Comuni diversi nel fine settimana. «Se il Veneto passasse da giallo ad arancione, quel divieto sarebbe sette giorni su sette», ha avvertito il sottosegretario, ricordando che oggi «sarà una giornata molto importante per la nuova geografia dei colori», ribadendo però che «è una sciocchezza dire che siano decisioni politiche», per cui bisognerà attendere i dati e le valutazioni tecniche. «Rivolgo un appello alla responsabilità individuale: ubbidiamo ai divieti anche se ci costano e, se possiamo, facciamo ancora di più. È consento invitare amici a casa? Evitiamo lo stesso di farlo», ha concluso il dem. In chiusura, l'annuncio sui prossimi ristori ai Comuni veneti: in arrivo 8,6 milioni per l'Imu, 46 per l'imposta di soggiorno (di cui 23 per Venezia), 8,7 per la Tosap.

A.Pe.

