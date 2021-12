I CONTROLLI

Venezia chiude il primo giorno in zona gialla anticipata con poche sanzioni emesse per i controlli Green-pass e mascherina da indossare obbligatoriamente all'aria aperta. Anche il capoluogo lagunare, per ordinanza firmata dal governatore regionale Luca Zaia, ha infatti cambiato colore con 48 di anticipo sul cronoprogramma. Solo sabato 18, il controllo sulla validità della certificazione verde, eseguito poi a tappeto nell'arco di tutto il week-end, è stato fatto a 4.987 persone, 5 delle quali sono state multate dagli agenti perché ne erano sprovviste o perché in possesso di un certificato non idoneo. A 50 utenti invece, segnalati anch'essi dai dati raccolti dalla Prefettura di Venezia, è stata fatta contravvenzione perché non avevano il dispositivo di protezione delle vie respiratorie a coprire naso e bocca. Tra le voci oggetto di monitoraggio anti Covid-19, nella giornata di sabato, ci sono state anche 253 attività o esercizi presi in esame dagli addetti di polizia. In questo caso, una multa è stata fatta unicamente a due titolari o esercizi.

NELLA MARCA

Nessuna sanzione nel Trevigiano. A Conegliano tra le casette di legno e le bancarelle la gente si muoveva solo dopo aver passato il check point organizzato dal gruppo alpini, dove entrava solamente chi era in possesso di green pass. Tutti indossavano la mascherina ed era veramente difficile trovare qualcuno che sfidasse il decreto a rischio di beccarsi una multa. In tarda serata il comandante dei vigili urbani coneglianese Claudio Mallamace ha confermato: «Non sono state elevate sanzioni». Tra i pochi senza mascherina un gruppetto di tre ragazzi, due quattordicenni di Vittorio Veneto e una quindicenne di Conegliano che hanno ammesso: «Sinceramente non eravamo al corrente del decreto. Siamo tutti e tre vaccinati e adesso provvederemo ad indossarla». Più battagliera una ragazza che dopo aver saputo dell'obbligo si è subito messa una FFP2 che aveva in tasca, ma polemizzando: «Non trovo giusto che si porti all'aperto. Solo in casi di assembramento sono d'accordo, diversamente non ne vedo la necessità». Per trovare qualcuno senza mascherina bisognava allontanarsi dal centro dove qualcuno passeggiava con il cane e il dispositivo al polso, o alcune persone in monopattino, mamme con bimbi piccoli o ciclisti.

Costanza Francesconi

Pio Dal Cin

