I CONTROLLI

UDINE Stavolta ha sbagliato pure lui, che pure ha rilanciato le quotazioni dell'Udinese finita vicina al baratro al termine del girone di andata, conducendo i bianconeri alla convincente prestazione contro il Sassuolo. Lui è Luca Gotti, polesano di nascita e trevigiano di adozione, tecnico amato dalla tifoseria friulana: sabato sera ha accettato l'invito a cena da una famiglia udinese, proprio per festeggiare la vittoria della squadra contro la formazione emiliana. Sin qui nulla da eccepire. Il problema è che assieme a lui c'erano altre sette persone, per cui è stata violata da parte di tutti la normativa anti-Covid, che prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5. Oltretutto già da venerdì tutta la provincia di Udine era già entrata in zona arancione.

I RUMORI

Alcuni condòmini, evidentemente infastiditi dai rumori provenienti dall'appartamento dove c'erano l'allenatore dell'Udinese e i suoi amici, si sono vendicati chiamando il 112. I carabinieri sono rimasti in attesa fuori dall'ingresso principale del palazzo, per poi bloccare tutti i partecipanti alla serata e chiedere loro i documenti. A ognuno è stata elevata la sanzione pecuniaria per aver contravvenuto alle disposizioni di legge per quanto riguarda il rispetto dei protocolli sanitari (400 euro ciascuno che diventano 280 se pagati entro 5 giorni). Una cena che a Gotti sicuramente sarà risultata indigesta, anche perché la notizia si è sparsa rapidamente. Sui social in molti, principalmente i tifosi dell'Udinese che lo vorrebbero ancora alla guida della squadra friulana nella prossima stagione, hanno voluto solidarizzare con il tecnico originario di Contarina, se non addirittura giustificarlo. «Stavamo guardando Sanremo», ha spiegato il padrone di casa.

L'IMBARAZZO

La società bianconera e la famiglia Pozzo, che ne è proprietaria, sono venute a conoscenza dell'accaduto solamente ieri mattina. È facilmente intuibile che c'è stato un certo imbarazzo da parte di tutti, proprio nel momento migliore dell'Udinese, in cui tutto va al meglio come non succede da qualche anno. E l'imbarazzo si è tradotto anche in silenzio: nessuno ha voluto commentare l'accaduto, anche perché il comportamento di Gotti, pur tesserato per il club bianconero, è avvenuto al di fuori del suo ambito professionale. Semmai dovrà essere proprio il nocchiero di Contarina a spiegare l'accaduto, anche se probabilmente c'è poco da aggiungere. Gotti oggi sarà in sede per dirigere due sedute preparatorie in vista della sfida di sabato con il Genoa, una al mattino e l'altra al pomeriggio, ma probabilmente prima avrà un colloquio con il patron Gianpaolo Pozzo e con il responsabile dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Poi il mister dovrà affrontare i suoi giocatori, che potrebbero anche porgli qualche ironica domanda sul fuori programma di sabato sera, anche per sdrammatizzare quanto è successo.

Guido Gomirato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA