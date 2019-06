CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CONTROLLIROMA Più di 13mila italiani non hanno mai pagato un euro di tasse ma hanno evaso 3,4 miliardi di Iva. In 17 mesi sono stati commessi quasi 16mila reati fiscali. I funzionari e i dipendenti pubblici infedeli hanno provocato un danno allo Stato di 6 miliardi. Ancora una volta i dati della Guardia di Finanza confermano come l'Italia resti un paese di evasori fiscali e furbetti. I numeri di quasi un anno e mezzo di attività, dal 1 gennaio del 2018 al 31 maggio del 2019, sono impietosi e non risparmiano alcun settore: dalla spesa...