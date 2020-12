IL FOCUS

ROMA Piazze chiuse, locali controllati, incontri e shopping contingentati: nelle ultime settimane è stato un continuo susseguirsi di proclami, di interventi che tutti si erano detti pronti a fare. Poi, la stagione del Natale è cominciata, e le strade della grandi città sono state invase da folle senza controllo. Ora i sindaci e i presidenti di Regione, sebbene ci tengano a ribadire che serve soprattutto stare uniti, in qualche caso lamentano che non c'è stato sufficiente rigore (ma chi doveva imporlo, se loro non sono intervenuti adeguatamente con provvedimenti e ordinanze?). Mentre le forze dell'ordine confermano di aver usato la mano dura, o meglio di aver sanzionato e denunciato le situazioni palesemente irregolari.

L'altra sera ad Alcamo, i carabinieri hanno beccato 40 persone a fare festa in una casa, e le hanno multate tutte con 400 euro a testa. Stessa cosa è successa nelle vie di Trastevere, dove sono stati dispersi diversi gruppi di persone in orario di coprifuoco. E gli agenti sono dovuti intervenire anche per la musica ad alto volume e gli schiamazzi durante una festa non autorizzata in un appartamento di piazza Navona. Quattordici ragazzi sono stati identificati e sanzionati.

E fin qui, tutto nella norma. Il problema si continua a porre quando le violazioni delle regole anti Covid riguardano gli spazi ampi: le strade dello shopping, i parchi. Insomma quando ad affollarsi sono migliaia di persone. A quel punto intervenire per le pattuglie diventa più difficile. È indicativa la dichiarazione resa dalla ministra Luciana Lamorgese in questi ultimi giorni: «Siamo in una fase molto delicata del contrasto alla pandemia in cui si cerca di contemperare l'esigenza di non paralizzare una seconda volta le attività economiche con l'obiettivo, primario, di contenere la diffusione del virus - ha spiegato -. Non possiamo militarizzare le città. Finora il bilancio per l'ordine pubblico si può considerare positivo. Nel rispetto delle norme anti Covid 19 - ha puntualizzato - si sono potute svolgere tutte le legittime manifestazioni di protesta indette dalle categorie economiche colpite dalla crisi. E poi, con i negozi aperti in tutte le Regioni, va da sé, soprattutto in prossimità del Natale, che la voglia di socialità degli italiani avrà il suo sfogo naturale nelle vie dello shopping. Per questo le forze di polizia continueranno a svolgere i controlli necessari con l'impegno e l'equilibrio di sempre: non ci può essere la militarizzazione delle città». E ancora: «Certo, a marzo, con il lockdown generalizzato, era più semplice controllare e sanzionare, mentre oggi, con tutte le attività economiche aperte, spetta anche ai singoli cittadini assumere comportamenti per evitare assembramenti pericolosi».

Insomma, non c'è dpcm che tenga di fronte alla volontà delle persone di aggregarsi. E allora come uscirne? Non basta certamente il dissenso manifestato dalla prefettura di Roma, dopo la rissa avvenuta al Pincio tra migliaia di ragazzi che si sono dati appuntamento attraverso le pagine dei social e la piattaforma Telegram. Amareggia che «alcuni giovanissimi non comprendano come sia necessario continuare ad assumere comportamenti responsabili», è il commento che è stato fatto. «L'auspicio», è ancora la considerazione della prefettura - è che «questi ragazzi capiscano la necessità, che è stata ben compresa dalla quasi totalità dei loro coetanei, rispettosi delle norme in tema di emergenza, di continuare a mantenere alta l'attenzione ed evitare pericolosi atteggiamenti magari dettati dalla noia». Alcuni di loro sono già stati identificati e le indagini «verranno sviluppate anche sui social, per contrastare e punire gli autori di questi deplorevoli comportamenti». Gli inquirenti stanno valutando se, dietro alle aggressioni, ci sia una mente unica. Se l'arrivo dei gruppi da varie parti della città sia stato teleguidato da qualcuno che ha interesse a soffiare sul fuoco del disagio sociale. Verranno anche analizzati i video e le foto comparse un po' ovunque sui social.

Va detto, però, che con le discoteche off limits, i bar serrati alle 18 e i centri commerciali chiusi nel weekend, intere comitive di adolescenti si danno abitualmente appuntamento proprio in luoghi come il Pincio. E non solo durante questa ultima giornata finita in rissa. A chi spetta monitorarli?

Scene di questo tipo, tra l'altro, si sono ripetute anche in occasione della morte di Maradona e della celebrazione che i napoletani hanno voluto dedicargli scendendo in strada, senza alcun rispetto delle norme anti Covid. Ma come bloccare questi entusiasmi senza rischiare di generare disordine e compromettere l'ordine pubblico? «Sono stata criticata - è ancora la riflessione della ministra Lamorgese - quando ho sollevato il problema della prevenzione davanti a una potenziale deriva da violenza che può coinvolgere molti giovani, soprattutto nelle grandi periferie urbane. Per porre un argine a questo fenomeno dobbiamo lavorare tutti insieme per ricucire la tela dei rapporti tra ampi settori delle giovani generazioni, le istituzioni, la scuola e l'università per dare loro una prospettiva più solida per il futuro. Senza dimenticare che un ruolo decisivo per il richiamo al rispetto delle regole deve essere esercitato anche dalle famiglie».

Natale è arrivato e il piano di interventi non sembra aver fatto alcun passo avanti.

Cristiana Mangani

