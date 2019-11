I conti pubblici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Confindustria Veneto boccia la manovra e scrive ai parlamentari veneti: «No a nuove tasse».La base è in fibrillazione e il neo presidente regionale Enrico Carraro passa all'azione prima che la finanziaria finisca in Parlamento. Tre le misure nel mirino sulle quali si chiede agli onorevoli veneti di intervenire: la tassa sulla plastica, quella sullo zucchero e sulle auto aziendali. La richiesta di Carraro è di agire subito per evitarne l'introduzione che metterebbe in difficoltà importanti comparti industriali del...