I conti pubblici

IL CASOROMA La linea Maginot eretta da Luigi Di Maio e Matteo Renzi regge. Tant'è, che alla vigilia del vertice di maggioranza chiamato a sciogliere gli ultimi nodi politici, cadono definitivamente la rimodulazione dell'Iva e l'ipotesi di azzerare le detrazioni fiscali per asili, cure mediche etc per chi supera il tetto degli 80 mila euro di reddito.Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, pur ancora alla disperata ricerca di 2,5 miliardi di coperture con cui finanziare il taglio del cuneo fiscale, il rinnovo...