I conti pubblici

I NUMERIROMA Circa 29 miliardi in termini lordi, finanziati per la metà - più o meno 14 miliardi - con interventi su spese e entrate e per la restante parte facendo scivolare il deficit del 2020 fino al 2,2 per cento del Pil. È questa la manovra espansiva voluta dal ministro dell'Economia Gualtieri e delineata nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) approvata ieri dal governo. Ma se questi sono i contorni della legge di Bilancio che dovrà essere inviata alle Camere, a venti giorni dalla scadenza i contenuti...