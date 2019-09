I conti pubblici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA L'aumento selettivo dell'Iva non piace a nessuno dei partiti della maggioranza e il vertice notturno di ieri sera, convocato da Giuseppe Conte in tutta fretta, è servito a mettere intorno ad un tavolo i ministri in rappresentanza dei partiti. Insieme al ministro dell'economia Roberto Gualtieri, Conte ha illustrato a Dario Franceschini (Pd), Riccardo Fraccaro (M5S), Teresa Bellanova (IV) e Roberto Speranza (Leu), i margini dentro i quali dovrà muoversi la manovra di bilancio. La tensione nella maggioranza è forte e, come...