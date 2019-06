I conti pubblici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Un miglioramento del deficit strutturale di fatto equivalente, se non migliore, rispetto a quello promesso per il 2018 dal precedente esecutivo e poi non conseguito. La strategia del ministero dell'Economia per evitare l'apertura di una procedura europea sul debito del nostro Paese passa per un'analisi minuziosa delle stesse regole del Patto di stabilità e crescita. E continua ad escludere per il momento il ricorso ad una tradizionale manovra correttiva, che al di là di altre considerazioni sarebbe difficilmente gestibile sul...