L'UDIENZAVENEZIA Il rendiconto generale della Regione è stato parificato, pur con qualche rilievo su liste d'attesa e società partecipate. È questo l'esito dell'udienza celebrata ieri davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, presieduta da Maria Elisabetta Locci, che ha dato il via libera a un bilancio da 15 miliardi di cui 9 drenati dalla sanità, capitolo mai tanto centrale come nell'anno nero del Covid....