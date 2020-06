IL BOLLETTINO

VENEZIA Otto nuovi casi di contagio in Veneto per un totale, dall'inizio dell'epidemia, di 19.207. E sono aumentate anche le vittime: nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati 11 morti, di cui 3 in ospedale (Azienda ospedaliera di Padova, Mestre, Villafranca) e gli altri nelle case di riposo, per un totale di 1.977. Diminuiscono, invece, i ricoverati in riamimazione (ora sono 13, uno in meno rispetto a giovedì), nessuno dei quali positivo al Covid.

Da segnalare, in Veneto, la polemica sui vaccini antinfluenzali: «In una settimana spariti tre milioni di dosi», ha detto il consigliere regionale Graziano Azzalin (Pd), ricordando che «la scorsa settimana l'assessore Lanzarin annunciava la prenotazione di 4,5 milioni di dosi di vaccino, mentre oggi leggiamo che la Regione Veneto ha chiuso anticipatamente la gara prima in Italia aggiudicandosene 1,36 milioni, ampliabili fino a 1,567. Se la matematica non è un'opinione, ne mancano circa tre milioni: che fine hanno fatto? Ma l'importante è che questi vaccini siano utilizzati e che quindi parta presto la campagna di sensibilizzazione, anche se la soluzione migliore sarebbe l'introduzione dell'obbligo per le categorie a rischio: over 60, bambini, operatori sociosanitari».

FRIULI VENEZIA GIULIA

Nuovi contagi anche in Friuli Venezia Giulia: in tutto sono 3.290, 3 in più di giovedì. Nessun paziente però ricoverato in terapia intensiva e, fortunatamente, ieri nessun decesso (il totale dei morti nella regionale resta fermo a 342).

ITALIA

E sale ancora il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in tutta Italia, con un incremento di 393 casi rispetto a giovedì, quando si era registrata una crescita di 379. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.305. Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 56, in aumento rispetto alle 53 di giovedì. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 31 mentre l'altroieri erano state 25. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.223.

LE NOVITÀ

Il nuovo Dpcm pubblicato giovedì in Gazzetta Ufficiale prevede delle novità sul fronte dei trasporti. Ad esempio, gli aerei ora si possono riempire completamente nel caso in cui l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti. Ma se il volo dura più di quattro ore, i viaggiatori dovranno cambiare la mascherina. Mascherina, poi, obbligatoria all'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al sistema di stazioni ferroviarie, autostazioni, fermate bus e all'interno dei mezzi. (al.va.)

