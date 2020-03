IL QUADRO

VENEZIA Il contagio da Coronavirus in Veneto ha sfondato il muro delle duemila unità. Secondo l'ultimo bollettino della Regione, aggiornato alle 17 di ieri, i positivi sono saliti a quota 2.246, cioè 252 in più rispetto a sabato, in forza anche di una mole di tamponi che alle 18 sul territorio regionale è arrivata a contarne 32.996, fra cui quello a cui è stato sottoposto a Mestre un bimbo di nemmeno 2 anni. Ad allungarsi, purtroppo, è anche la lista delle vittime: ai 66 calcolati da Azienda Zero, in serata si sono aggiunti i casi 67 e 68, due anziani le cui morti sono state confermate dalle Ulss 1 e 2.

L'ANDAMENTO

Rispetto al giorno prima, quando la crescita delle infezioni era ammontata a 321 unità, l'andamento ha mostrato segni di rallentamento, registrando a sera zero nuovi casi non solo nel cluster di Vo' ma pure nelle province di Belluno, Venezia e Rovigo (oltretutto in Polesine non c'era stata nessuna novità nemmeno al mattino). Di conseguenza Vo' resta a 82 e Rovigo a 27, mentre pure Belluno si posiziona 82 e Venezia si colloca a 328, venendo sorpassata da Verona che invece passa a 364. Vicenza insegue con 253, mentre in testa rimane Padova con 592, seguita da Treviso con 425. Anche se le dimissioni salgono a 123, inevitabilmente crescono pure i ricoveri: ora sono 623, di cui 136 in Terapia Intensiva e 487 in area non critica. Fra questi ultimi c'è il bambino in osservazione all'ospedale all'Angelo, probabilmente contagiato dai familiari, risultati a loro volta positivi. Come sintomi il piccolo ha manifestato febbre, ma i pediatri sono ottimisti: le sue condizioni non sono gravi, tanto che forse già oggi il piccino potrebbe tornare a casa.

LE TRAGEDIE

Altre 8 persone, però, hanno perso la vita. Al nosocomio di Belluno è deceduto un 85enne che si trovava nel reparto di Malattie Infettive, mentre in quello di Feltre è spirata una 84enne, che ufficialmente non figura bel bollettino compilato da Azienda Zero «per le tempistiche di comunicazione e scarico dei flussi», come ha poi precisato l'Ulss 1 Dolomiti. Si è poi aggiunta, fuori bollettino, la morte a Montebelluna di Flavio Baratto, ex segretario della Lega locale, in fase terminale per altre patologie. Un ultraottantenne, pure affetto da patologie pregresse, è mancato a Dolo. Ben diverso è, al contrario, il caso avvenuto all'ospedale veronese di Borgo Roma: quello di un 55enne di Oppeano, ricoverato da diversi giorni in Terapia Intensiva, dopo essere stato colpito dal virus, che ha minato un fisico sano, secondo i primi riscontri dei sanitari. Anziana, e già sofferente per altre malattie, era invece la paziente che è morta all'ospedale di Asiago. Così come quasi novantenni erano le ultime due vittime patite al nosocomio di Schiavonia, un uomo e una donna, entrambi ospiti della casa di riposo di Merlara, una struttura che nel frattempo è arrivata addirittura a 86 casi di contagio fra degenti e sanitari.

L'ALLARME

Anche per questo ieri la Fp Cgil è tornata a lanciare l'allarme sulla situazione degli ospizi: «Nelle strutture residenziali per anziani crescono i casi di ospiti e lavoratori positivi al virus, come purtroppo era prevedibile considerando la fragilità e la maggior vulnerabilità al virus degli ospiti anziani». Il segretario regionale Ivan Bernini ha chiesto così alla Regione e alle Ulss di dare «priorità assoluta e disposizioni rigorose nell'uso generalizzato dei dispositivi per i lavoratori, indipendentemente dalla presenza o meno di ospiti positivi al Covid-19». Il sindacato ha riconosciuto che in molti centri «è altissima l'attenzione che le direzioni hanno avuto nel mettere in atto le raccomandazioni necessarie», ma evidentemente ciò non basta. «Persistono ancora situazioni ha rimarcato Bernini nelle quali si tende ad essere più realisti del re: si dotano di mascherine e dispositivi i lavoratori solo se è presente il caso di positività. Non possiamo permetterci queste sottovalutazioni».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

