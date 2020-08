I NUMERI

MILANO Bisogna tornare al 4 maggio per un aumento di contagi analogo. Ieri erano 1.210 (contro i 1.071 di sabato) i nuovi casi di coronavirus, sette i morti, in crescita rispetto al giorno prima ma in calo dai nove registrati venerdì. Secondo i dati del ministero della Salute, ieri i ricoverati con sintomi Covid erano 47 in più, per un totale di 971, con un incremento di 5 persone in terapia intensiva (69). Il tutto con circa 67 mila tamponi eseguiti, 10 mila in meno di sabato.

CONTAGI DA RIENTRO

La risalita giornaliera dei contagi ben oltre quota mille preoccupa, i positivi sono in gran parte vacanzieri che tornano a casa dall'Italia o dall'estero, l'età dei contagiati è più bassa e i giovani che contraggono il virus rischiano di trasmetterlo ai familiari. Ieri cinque regioni hanno superato i cento contagiati, la Lombardia torna in vetta con 239 nuovi casi, seguita dal Lazio con 184, dal Veneto con 145, dalla Campania con 138 (di cui 29 provenienti dall'estero o contatti di precedenti casi di rientro) e dall'Emilia Romagna con 127. Più distanziate le altre regioni, con 81 casi in Sardegna e 59 in Toscana. L'unica regione che non registra contagi è la Valle d'Aosta mentre in Molise se ne segnala uno, tre nella provincia di Trento e cinque sia in Basilicata che nelle Marche. In Lombardia dopo gli zero casi di sabato sono 32 i nuovi contagiati a Bergamo e continuano a crescere a Milano (89 di cui 50 in città) e a Brescia (46). «Due terzi delle positività riguardano cittadini che rientrano da oltre confine e i loro contatti diretti. Ben 190 nuovi positivi hanno meno di cinquant'anni», rileva l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Anche in Lazio «il 60% dei malati sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli dalla Sardegna, pari al 35%», fa il punto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. Per Massimo Clementi, professore ordinario di Microbiologia e virologia all'Università San Raffaele di Milano, al momento il quadro dell'epidemia resta comunque sotto controllo. «Oggi siamo con gli stessi soggetti infettati di tre mesi fa, ma con un numero di casi clinicamente rilevanti bassissimo», spiega. «È cambiata la malattia. Il virus sta entrando nella nostra società in modo tale da rimanerci, ma non darà fastidio più di tanto perché i casi che vediamo sono privi di sintomi nella grandissima parte». Secondo Clementi, se il tracciamento dei contagi e dei piccoli focolai funziona, non ci dovrebbe essere bisogno di un altro lockdown. Ma «bisogna tenere molto vigile l'attenzione», sottolinea.

CONVIVERE CON IL VIRUS

«Tracciando i casi si combatte l'infezione, soprattutto tra i soggetti giovani, 90 volte su 100 asintomatici - aggiunge - Nessuno può escludere una riattivazione dell'infezione, ma è stato visto che gli asintomatici infettano meno e con cariche virali più basse. Se non arriverà un vaccino in tempi brevi, dovremo convivere con questo virus, ma già conviviamo con altre centinaia di virus».

Claudia Guasco

