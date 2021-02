IL CASO

ROMA L'obiettivo è un governo forte e mettere tutti dentro potrebbe, invece, renderlo debole. Lo si dice sotto voce nel Pd, non perché non sia radicato questo convincimento ma solo per non disturbare il manovratore'. Chi guida la macchina è Draghi e i dem entreranno a bordo senza se e senza ma, si faranno accompagnare sperando che la destinazione sia un governo riformatore che porti il Paese fuori dalle secche della crisi.

Eppure nel pomeriggio di ieri, dopo l'apertura di Matteo Salvini al governo nascituro, è rimbalzata l'ipotesi di un appoggio esterno o di un passo di lato dettato dal forte imbarazzo dem per la situazione. Voci che si fanno via via più insistenti al punto da costringere il Nazareno ad una smetita ufficiale: «sono totalmente infondate le notizie su orientamenti assunti su eventuale appoggio esterno al Governo. La posizione del Pd è stata votata dalla direzione nazionale all'unanimità e illustrata ieri al Professor Draghi».

Nulla di concreto in pratica, ma il timore accomuna maggioranza e minoranza. «Il problema spiega un big' dem è programmatico. Se si avvia il governo e noi ci ritroviamo a discutere di immigrazione e di Europa con Salvini, cosa succede? Alla prima curva si deraglia». Ecco il motivo per cui si cercherà di unire le forze della vecchia maggioranza in modo da spingere Salvini a dare l'appoggio esterno all'esecutivo. E non a caso c'e' stato apprezzamento nel Pd al riferimento di Grillo su Platone, sull'impossibilità di accontentare tutti.

La paura che il Capitano' della Lega agisca da guastatore c'e'. E il sospetto è legato anche alle parole dell'ex ministro dell'Interno, al fatto che non abbia posto in sede di consultazioni alcun paletto non solo sui nomi e sui partiti, ma neanche su temi come l'Europa o altro. «Non vogliamo ritrovarci con un nuovo Renzi che dopo una settimana fa saltare il tavolo», osserva un altro big' del Nazareno.

La frenata è innanzitutto sulla possibilità dei leader di partito all'interno dell'esecutivo. Non ci potrà essere insomma Zingaretti in Consiglio dei ministri al fianco del segretario del partito di via Bellerio. E non ci dovrebbero essere dei vicepremier nel governo, e non solo perché bisognerebbe trovare un bel po' di sedie disponibili. I dem sono interessati alle riforme, ai nodi che il presidente del Consiglio uscente Conte non era riuscito più a sciogliere. E vogliono anche salvaguardare l'alleanza con pentastellati e Leu in vista delle prossime amministrative, anche se il dossier' non è stato ancora riaperto, prima si attende di capire come si chiuderà la partita del governo.

La delegazione dem tornerà a sedersi al tavolo di Draghi martedì pomeriggio. Senza in ogni caso porre paletti o avanzare veti. Ma la preoccupazione è legata anche alla fine della corsa.

Una coabitazione' con i lumbard' potrebbe, tra l'altro, mettere i bastoni tra le ruote ai rosso-gialli sulla legge elettorale di tipo proporzionale e lasciare a Salvini di ricomporre poi la coalizione con Fdi e Forza Italia. «Come facciamo a spiegare ai nostri elettori che abbiamo governato con chi ha fatto i decreti sicurezza?», si chiede un deputato del Pd.

In ogni caso la linea è quella della direzione. Il sostegno a Draghi non si discute. «L'interesse del Paese è la bussola. Appoggiamo lo sforzo di Draghi con convinzione piena e assoluta collaborazione», afferma il capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio. «Se la Lega cambia idea, diventa europeista e capisce che ha sbagliato per anni, meglio per tutti», rimarca infatti il presidente dei senatori, Andrea Marcucci.

Più netto invece il deputato Enrico Borghi: «Ma abbiamo ascoltato Mattarella o no? È un governo che non ha una 'formula politica''. C'è bisogno di un traduttore? Non cadiamo nella trappola di Salvini». E ancora, «Noi siamo prontissimi a fare la nostra parte e abbiamo espresso con Zingaretti le nostre priorità», aggiunge dal canto suo Gianni Cuperlo. «Prima viene la salvezza degli italiani», conclude infine Debora Serracchiani.

