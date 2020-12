LE REAZIONI

TREVISO Drenaggio dei flussi ed esigenze del commercio non sempre corrono nella stessa direzione. Tuttavia da Ascom viene il plauso a quanto sperimentato a Treviso nelle due ore più critiche del sabato. «Sì ai contingentamenti e ai sensi unici, misure da esportare perché di buonsenso», commenta il presidente Federico Capraro.

L'associazione dei commercianti ha raccolto la soddisfazione degli iscritti per gli incassi di ieri: «Pur considerando che gli acquisti sono in calo netto rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto ottimi riscontri». La città è stata presa d'assedio, però senza rischi secondo Capraro: «È vero che c'è tanta gente in giro, ma vengono rispettate le limitazioni di accesso ai negozi. Entra meno gente dell'anno scorso e ci sono dei tempi di vendita diversi. Questo garantisce commercianti e acquirenti. Il fatto che ci sia tanta gente in giro è un segno che le persone hanno grande bisogno di uscire. C'è davvero fame di convivialità e di socialità. Le persone hanno bisogno di gratificarsi e non comprano solo cose necessarie».

La restrizione scattata ieri secondo Ascom è la dimostrazione che le strenne natalizie possono coniugarsi con il buon senso: «È una misura giusta. Dobbiamo capire che siamo in una situazione di massima allerta e ci vuole grande senso di responsabilità. Va bene questa regolamentazione a fisarmonica, si applica quando serve nelle ore pomeridiane, mettendo tutti nelle condizioni di poter lavorare. Ora non si possono rischiare passi falsi». Ci sono stati però disagi di parcheggio per i residenti, per questo il tema sarà domani al centro di un confronto: «È chiaro che, anche in prospettiva, c'è da rivedere questa nuova modalità di fruibilità dei centri storici», conclude Capraro.

