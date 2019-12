I commercialisti bocciano la Finanziaria Miani: «Penalizzato il lavoro autonomo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOTREVISO «Il mio giudizio non è assolutamente cambiato: questa manovra rappresenta un passo indietro per il lavoro autonomo». Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, conferma l'opinione sulla Finanziaria in via di definizione espressa in queste ultime settimane. Anzi, intervistato da Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, in occasione del Symposium 2019, l'annuale assemblea dell'Ordine di Treviso, rincara le sue perplessità. Davanti alla platea di colleghi e ospiti,...