I COMMENTI

VENEZIA Gianluca Forcolin, Riccardo Barbisan, Alessandro Montagnoli hanno affidato a una nota il loro commento dopo l'annuncio del governatore Luca Zaia che non saranno ricandidati. Erano tutti al primo mandato. E adesso, per rimpiazzarli, la Lega sta rivedendo le liste: «Le presenteremo a tempo debito, l'ultimo giorno utile è il 21 agosto», ha detto Zaia.

IL VENEZIANO

Ecco cosa ha scritto Forcolin: «Ho deciso di dare le mie dimissioni da vicepresidente, assessore e consigliere regionale per il rispetto che ho nei confronti dei veneti che mi onoro di rappresentare. Ho comunicato la mia decisione al presidente Zaia, con cui da anni lavoro con lealtà ed onestà. Ho deciso inoltre di non ricandidarmi alla carica di consigliere, perché credo sia giusto che in campagna elettorale si torni a parlare della straordinaria legislatura che sta terminando e non del sottoscritto. A testa alta e con la schiena dritta ho preso questa decisione, nonostante non abbia percepito nessun bonus e la richiesta mai perfezionata sia partita di default dallo studio. Sono fortemente amareggiato dalla violenza mediatica e dalla macchina del fango che mi ha investito in questi giorni, ma sono allo stesso tempo orgoglioso e consapevole di aver lavorato in tutti questi anni con onestà e trasparenza, sempre per il mio territorio, sempre per i veneti».

IL TREVIGIANO

Riccardo Barbisan: «Con grande serenità ho deciso di rinunciare alla candidatura per porre fine alle vergognose strumentalizzazioni e illazioni che in queste ore imperversano su media e stampa e coinvolgono ingiustamente la mia famiglia e vorrebbero infangare la mia reputazione e quella del movimento cui mi onoro di appartenere da 23 anni». Non un centesimo del bonus Inps, ha ribadito, gli è rimasto in tasca, ha dato tutto in beneficenza. E ai colleghi di partito che l'hanno criticato ha risposto: «A costoro chiedo se nella loro vita politica non abbiano mai sbagliato. Una cosa è certa: il sottoscritto non ha goduto dei loro errori né li ha azzannati in un momento di debolezza».

IL VERONESE

Alessandro Montagnoli: «Ho parlato stamattina (ieri, ndr) con il presidente e la scelta di fare un passo indietro è stata condivisa per il bene del movimento. Viene sempre prima la squadra, che non deve pagare le conseguenze del mio personale errore». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA