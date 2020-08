I COMMENTI

TREVISO L'arresto dei quattro richiedenti asilo dell'ex caserma Serena, dopo oltre due mesi di tensione, siano da monito per tutti. «Il mio invito, a questo punto, è che gli ospiti del centro accoglienza collaborino con le autorità sanitarie e con le forze dell'ordine per tutte quelle operazioni utili a tutelare sia la loro salute che quella della cittadinanza». Basta disordini insomma ora che i capi popolo sono finiti in carcere. Il monito arriva direttamente dal questore di Treviso Vito Montaruli che ieri ha ribadito la gravità del comportamento dei quattro richiedenti asilo destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Gianluigi Zulian per le rivolte dello scorso 12 giugno. «Si tratta di reati gravi, che vanno dal sequestro di persona nei confronti di sanitari e operatori della struttura, al saccheggio e alla devastazione oltre alla resistenza nei confronti dei nostri agenti - sottolinea il questore di Treviso -. Atti di violenza inqualificabili, che hanno richiesto grande lavoro e sacrificio ai nostri uomini, tra personale della questura, dell'Arma dei carabinieri, della Finanza e dell'Esercito, in un contesto ambientale difficile e in un momento in cui in gioco c'era e c'è la salute dei cittadini». Senza dimenticare il contagio di un agente di polizia risultato positivo al Covid - 19 dopo l'arresto, lo scorso primo agosto, di uno dei quattro soggetti destinatari dell'ordinanza di ieri. Il questore ha sottolineato il «lavoro certosino della Digos, che ha individuato i responsabili dei disordini, e della magistratura, che ha stabilito a chi potessero essere applicate delle misure restrittive».

Il sindaco di Treviso Mario Conte, anche di fronte allo scenario paventato nelle scorse settimane circa una ridistribuzione dei migranti della Serena sul territorio (vedi le proteste per il trasferimento dei primi 5 richiedenti asilo negativizzati in un appartamento di via Pisa), ha chiesto che, a questo punto, venga fatto rispettare l'obbligo di isolamento, all'interno della caserma, degli ospiti ancora positivi al Covid - 19. Il protocollo, infatti, non era stato applicato, si era giustificata Nova Facility, la società che gestisce il centro accoglienza, proprio a causa delle proteste fomentate dai soggetti tratti in arresto. «Ora è necessario continuare ad usare il pugno di ferro per far capire che chi delinque finisce in carcere, senza se e senza ma - afferma Conte -. Anche dentro la Caserma serena le leggi vanno rispettate, così come l'obbligo di quarantena. Auspico che gli arresti di oggi rappresentino anche un valido deterrente».

A rispondergli indirettamente è il presidente di Nova Facility Gian Lorenzo Marinese: «Ringrazio la polizia di Stato e l'autorità inquirente per l'operazione di questa mattina. Speriamo che la situazione ora ci consenta di porre in essere tutte le prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria che finora, per colpa di pochi soggetti, erano state purtroppo irrealizzabili». Intanto, ieri pomeriggio, gli operatori dell'usl sono tornati in Caserma effettuando 220 tamponi sugli ospiti e 16 sugli operatori. I risultati nelle prossime ore.

