I comandamenti di Carola l'ultima vestale neo global

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA «I sovranisti sono tutti uguali: distorcono i fatti e li trasformano in opinioni. Le loro opinioni». Peccato che l'assunto di Carola valga, esattamente, anche per il carolismo. Che è un mix - si veda il suo manifesto su Der Spiegel in cui la ragazza è effigiata in copertina come Antigone con il titolo: Captain Europe - di progressismo euro-tedesco; di umanitarismo o di narcisismo umanitario o di ovvietà: «Le vite delle persone contano più dei giochi politici»; e allo stesso tempo di una cultura che, sia pure nelle...