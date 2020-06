LE REAZIONI

VENEZIA «Chi non è d'accordo, si autoesclude», avverte Lorenzo Fontana, commissario della Liga Veneta. «Non ci devono continuare a chiedere tutti i giorni la prova d'amore, perché noi siamo i fidanzati seri», ribatte Elena Donazzan, assessore regionale di Fratelli d'Italia. Sarà, ma più che promessi sposi, Lega e Fdi sembrano separati in casa, a giudicare dai toni con cui si parlano a meno di tre mesi dal voto.

INSULTI E MANI LIBERE

Fontana si dice «sconcertato» dalla «reazione scomposta» di Giorgia Meloni: «Questo episodio è solo l'ultimo di una serie di - più o meno velati - insulti nei confronti di Luca Zaia e della Lega in Veneto. Per questa ragione, dopo aver sentito i coordinatori provinciali, ho registrato da parte di tutti la richiesta di far nascere un governo per il Veneto forte, coeso e che porti all'autonomia». Chi non ci sta, chiosa il vicesegretario federale, è fuori dai giochi: «Mettere altre questioni sul tavolo vuol dire annacquare il dibattito, spostare l'attenzione e mancanza di volontà di arrivare all'obiettivo. Nessuno discute l'unità del Paese, ma il centralismo anche in fase di Covid ha dimostrato tutta la sua inefficacia. Chiunque si voglia alleare con la Lega a sostegno di Zaia in Veneto, deve condividere questi valori e questi progetti, non possiamo perdere altro tempo». Piccata la replica dell'europarlamentare Sergio Berlato, già spina nel fianco della maggioranza a Palazzo Ferro Fini: «Zaia non tenti di addossare a Fratelli d'Italia le responsabilità della Lega, che è stata al governo del Paese per più di un anno con il Movimento 5 Stelle. Capiamo che, nel teatrino della politica, alcuni leghisti alzino la loro voce per parlare alla propria base elettorale, facendo finta di rivolgersi ad un partito in forte crescita di consensi come Fdi. Fratelli d'Italia ha sempre onorato gli impegni assunti e lo farà anche sul fronte della richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto».

LA TENTAZIONE

Chissà se queste parole freneranno la tentazione dello strappo fra i leghisti. «Patti chiari e amicizia lunga», chiosa il capogruppo regionale Nicola Finco. Aggiunge il consigliere zaiano Alberto Villanova: «Abbiamo già provato cosa vuol dire avere degli alleati che vogliono perdere tempo sulla battaglia per l'autonomia. L'esperienza ci è bastata una volta e non abbiamo voglia di ripeterla». L'assessore Donazzan richiama però «gli amici della Lega» alla coerenza: «Il programma di governo del centrodestra prevedeva esattamente, e prevede tuttora, oltre alla realizzazione di un presidenzialismo a tutela dell'unità della nazione, che garantirebbe una migliore capacità di governo, anche il sostegno all'autonomia regionale».

GLI ALTRI

E gli altri? Il deputato Renato Brunetta assicura che è «scontata» l'adesione di Forza Italia all'autonomia: «Lasciamo la libertà di pensarla diversamente a Fdi, il tema si porrà quando torneremo al governo». E il senatore Antonio De Poli (Udc) si dichiara «pronto a firmare un patto davanti agli elettori». Corrado Cortese e Giorgio Pasetto di +Europa, invece, sono scettici: «Quello dell'autonomia è un tema che Zaia stesso usa quando gli conviene giusto per scaldare un po' i cuori di una parte del suo elettorato, ma in realtà la Lega l'ha ormai dimenticato in cambio di un po' di voti e magari di qualche sindaco al sud».

