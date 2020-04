I CHIARIMENTI

VENEZIA Giorno dopo giorno, i dubbi si infittiscono. L'affastellamento di ordinanze e decreti, circolari esplicative e risposte alle Faq (Frequently asked questions, cioè le domande poste frequentemente), rischia di alimentare la confusione nei cittadini e di mettere in difficoltà le forze dell'ordine. Per questo anche ieri la Regione ha fornito un'altra serie di chiarimenti sui comportamenti da tenere almeno per questa settimana: l'ultimo provvedimento firmato dal governatore Luca Zaia scadrà infatti domenica, dopodiché con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni nazionali a partire dal 4 maggio bisognerà riconsiderare il quadro complessivo.

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Nell'attesa, ecco le delucidazioni innanzi tutto sull'attività sportiva: come si arriva nei posti in cui svolgere la pesca, l'equitazione, il tiro con l'arco o il golf? «Ferma la chiusura dei centri sportivi spiega Palazzo Balbi vale la regola della necessità. Se l'attività motoria e sportiva può essere fatta uscendo di casa, la macchina non sarà necessaria e sarà da evitare per prevenire abusi. Se invece è necessaria per raggiungere il luogo dell'attività sportiva, può, nei limiti strettamente necessari, utilizzata. Lo spostamento in auto o la moto non sono vietati in quanto tali e del resto non determinano di per sé, contatto sociale, rimanendo fermo l'obbligo di distanziamento una volta usciti dall'auto e terminato il transito in moto». Postilla sulla pesca sportiva: fino al 3 maggio può essere svolta solo nel paese o città di residenza. «Per andare in altri Comuni del Veneto precisa l'assessore regionale Giuseppe Pan bisognerà aspettare la settimana prossima».

GLI AGENTI DI COMMERCIO

Ieri Franco Roccon, presidente veneto dell'Usarci, ha sollevato il problema degli agenti di commercio: «La categoria è stremata dalla lunga inattività, preoccupata per le tasse e in continua attesa di nuovi chiarimenti dal Governo. Per chi si azzarda a mettersi in auto la trafila degli adempimenti e degli accorgimenti da rispettare è lunga e non c'è mai la certezza di non incappare in controlli». Da parte sua, comunque, la Regione ribadisce: «L'attività è inclusa tra quelle che possono riprendere in pieno dal 4 maggio, secondo il Dpcm, il quale consente già lo svolgimento dell'attività preparatoria da prima di tale data».

IL BABYSITTING

Via liberà anche al babysitting, per la gioia dei genitori che tornano al lavoro, in attesa che prenda corpo il progetto regionale per l'attivazione dei campi estivi, le cui regole di base sono attese nelle prossime ore: «Può proseguire come attività catalogata con codice Ateco 97. Normalmente è svolta presso l'abitazione del minore. Non risulta vietata l'assistenza presso altro luogo. Ovviamente, vanno curate in modo accentuato le misure di sicurezza ai fini della prevenzione del contagio tenendo conto, tra l'altro, che dai 6 anni si usano le mascherine».

LE SCOMMESSE

Nulla da fare invece per scommesse e videogiochi, nemmeno nelle tabaccherie comunque operative: «L'attività non risulta ammessa né in appositi esercizi, né in esercizi aperti ad altro titolo», fanno sapere gli uffici regionali. Molti sperano che questo stop possa contribuire a ridurre la piaga della ludopatia.

