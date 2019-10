CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CENTRISTIVENEZIA «Non cambio casacca, resto in Forza Italia, è stato montato un polverone sul nulla». È quanto afferma Davide Bendinelli, deputato veronese di Forza Italia nonché coordinatore degli azzurri del Veneto che domenica è andato alla Leopolda di Matteo Renzi, lì dov'è stato fondato il nuovo partito Italia Viva. «Ero in visita turistica a Firenze e ho fatto un salto alla Leopolda, ero curioso di sentire cosa diceva Renzi. Non sono neanche entrato in sala, ho assistito da dietro», spiega Bendinelli. E gli è piaciuto quello...