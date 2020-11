NEGOZI

PADOVA I centri commerciali chiusi il sabato e la domenica (esclusi i supermercati interni) perderanno dal 30 al 50 per cento del fatturato settimanale, con possibili revisioni dei contratti con i negozi e cassa integrazione per alcuni dipendenti. Filippo Lazzarin, direttore marketing di Piazzagrande, 60 negozi a Piove di Sacco, spiega. «Il fine settimana i centri commerciali fanno il 30 per cento del fatturato settimanale. A Piove entrano 24mila persone. Dunque si va verso una rivisitazione dei contratti con i negozi e qualche azienda dovrà mettere in cassa integrazione non riuscendo a far fare le 40 ore ai propri dipendenti. E qui lavorano quasi 500 addetti. Ci stiamo preparando con strategie di marketing per favorire gli acquisti durante la settimana, proponendo sconti in un giorno specifico. Ma non basterà. Una buona idea potrebbe essere quella di ampliare gli orari serali, allora sì che dilateremmo gli assembramenti. Ma bisogna fare i conti con il coprifuoco. Vedremo. Se serve obbediamo ma lo dovremo fare tutti. E speriamo che ci lascino in pace a Natale».

Secco il commento del direttore del Centro Giotto, il primo storico centro commerciale di Padova, Diego Pellegrino. «Non farà bene a noi la chiusura e nemmeno al resto della popolazione. Dobbiamo navigare a vista e non programmare non ci fa bene. E poi un mese si può sopportare ma se il periodo diventa più lungo è impossibile».

Harald Antley è uno degli amministratori delegati di Aspiag Service srl, la concessionaria Despar per il Nordest, proprietaria dei due centri commerciali alle porte della città, Le Brentelle a Sarmeola di Rubano e Ipercity ad Albignasego, ha 14 mila ingressi di media nel fine settimana: «Chiudere i negozi sabato e domenica significa rinunciare al 50 per cento del fatturato - commenta - ed è un danno anche per le maestranze. Ci sono dipendenti che vogliono lavorare proprio la domenica perché prendono il 30-40 in più e altri che assumiamo appositamente per il fine settimana. Il problema è che il sabato e la domenica la gente viene perché ha più tempo di scegliere il prodotto che sia una televisione o una lavatrice. Non credo che chiudere sia la soluzione, anzi gli orari andrebbero ampliati, per diluire le presenze. Se però dobbiamo chiudere che sia per tutti, non solo i centri commerciali ma anche la grande distribuzione monomarca».

