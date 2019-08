CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CATTOLICIROMA Un ipotetico governo Orsola (o Ursula) come è stato semplificato da Romano Prodi dalle colonne del Gazzettino e del Messaggero, proiettando nell'orizzonte politico l'alleanza M5S-Pd in chiave europeista potrebbe non dispiacere affatto alla Chiesa di Papa Francesco. In queste ore in Vaticano nessuno fiata ufficialmente anche se è cosa risaputa che la possibile coalizione in itinere sotto questo aspetto parte avvantaggiata. Tanto per cominciare dimostra di avere più affinità elettive con la visione pastorale del pontefice...