I CANDIDATI

Sono del Nordest i due centravanti della Nazionale dei giovani talenti italiani in Nord America. Francesca Vallese, veneziana di San Donà di Piave, e Stefano Ermon, trentino di Pergine Valsugana, entrambi di 36 anni e con laurea a Padova, figurano tra gli undici finalisti degli Young Investigator Awards, i premi assegnati da Issnaf (Italian scientists and scholars in North America foundation), cioè dalla Fondazione che riunisce tremila scienziati e accademici nati nel Belpaese ma attivi in laboratori, università e centri di ricerca degli Stati Uniti e del Canada. Due eccellenze diverse, ma accomunate dalla passione: lei studia alla Columbia una proteina coinvolta nella replicazione del Coronavirus, mentre lui alle superiori voleva ideare un algoritmo che gli consentisse di evitare i compiti per casa e adesso che insegna a Stanford ne ha elaborato uno più avanzato per combattere le disuguaglianze nel mondo.

IL RICONOSCIMENTO

In programma per il prossimo 1° dicembre, quest'anno forzatamente in forma telematica, la cerimonia di premiazione si svolgerà in collaborazione con l'Ambasciata italiana a Washington e sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica. Promosso dai vertici di quella che è considerata la diaspora intellettuale italiana in Nord America, il riconoscimento si articola in quattro sezioni. Vallese corre per l'Embassy of Italy Award, dedicato ai ricercatori che stanno contribuendo al contrasto al Covid. Ermon è candidato al Mario Gerla Award, destinato alle scoperte nelle scienze informatiche. Oltre al Paola Campese Award, che riguarda gli studi sulle leucemie, c'è poi anche un'onorificenza legata al Veneto: si tratta del Franco Strazzabosco Award, intitolato alla memoria dell'ingegnere padovano.

IL MICROSCOPIO

Proprio nella città del Santo sogna di tornare un giorno a lavorare Francesca, che al Bo si è laureata in Biotecnologie, ha completato un dottorato in Bioscienze e biotecnologie nel campo della cristallografia a raggi X e mantiene tuttora diverse collaborazioni, malgrado i tre anni nei laboratori di New York. È lì che la veneziana studia l'utilizzo di CryoEM, una tecnica di microscopia elettronica a trasmissione in cui analizza a temperature criogeniche la proteina E, quella che aiuta il virus ad attaccarsi alla membrana della cellula bersaglio. «Questi microscopi spiega sono potentissimi e molto costosi. In Italia ce ne sono solo un paio in tutto il Paese. Negli Stati Uniti è diverso: ne abbiamo cinque solo all'interno della Columbia University». In quell'ateneo la 36enne è stata coinvolta, durante il lockdown, nello sviluppo di un test immunoenzimatico per lo screening degli anticorpi Covid nei sanitari e nei pazienti del Presbyterian Hospital.

IL SATELLITE

Per il momento intende invece restare nella Silicon Valley il trentino Stefano, che dopo la laurea in Ingegneria informatica a Padova e il dottorato in Computer science alla Cornell University di New York, ora è docente a Stanford, dove si occupa di sostenibilità computazionale, cioè del filone di ricerca che unisce le scienze sociali all'intelligenza artificiale. In pratica il suo algoritmo, analizzando le immagini satellitari, è in grado di prevedere povertà, effetti del cambiamento climatico, inquinamento e flussi migratori. «Qui racconta l'innovazione è di casa. Ci sono sempre novità, tecnologie ed esperti di ogni tipo. Data science, big data e machine learning stanno diventando componenti fondamentali del metodo scientifico, perché possono accelerare altri processi scientifici, combinare diverse conoscenze, sviluppare nuovi ipotesi e testarle in autonomia».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA