I calabro-leghisti: troppi neri lo abbiamo votato in massa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUOGOROSARNO Rosarno è la città-inferno della rivolta dei migranti nel 2010, ma anche quella della ribellione dei cittadini che hanno occupato gli alloggi destinati ai clandestini, cioè alle migliaia di neri che lavorano nei campi in condizioni di schiavitù, e hanno ribattezzato queste case Villaggio Italia. Scrivendo sui muri: Prima gli italiani. Slogan più salviniano di questo non c'è. Ed eccolo Salvini, senatore eletto in questo sprofondo meridionale in cui il suo partito ha preso il record: 13,8 per cento (e nel 2013 aveva...