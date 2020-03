LA SERRATA

ROMA Nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus arriva la serrata dei benzinai. Da oggi le pompe cominceranno a chiudere progressivamente in tutto il Paese. «Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio», affermano i sindacati di categoria Faib, Fegica e Figisc/Anisa, annunciando la chiusura degli impianti di rifornimento: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali, e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria.

In un Paese che, malgrado i limiti strutturali e l'assoluta drammaticità della situazione, cerca e spesso trova il modo per far scattare meccanismi di solidarietà, c'è una categoria di persone, oltre 100.000 in tutta Italia, che, senza alcuna menzione, ha finora assicurato, senza alcun sostegno né di natura economica, né con attrezzatura sanitaria adeguata, il pubblico servizio essenziale di distribuzione di energia e carburanti per il trasporto di beni e persone», fanno notare le tre sigle sindacali, parlando «di 100.000 persone che risultano essere letteralmente invisibili» per il Governo. La presa di posizione dei benzinai rischia di bloccare completamente il Paese ed innesca una serie di timori per quanto riguarda il trasporto merci e il rifornimento di supermercati e negozi di prima necessità. «Il minacciato blocco da parte dei benzinai deve essere assolutamente evitato» perché «a rischio c'è il trasporto delle merci essenziali», avverte il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè. Rischio che il premier Conte ritiene di poter scongiurare: «Mi auguro che non ci siano scioperi in questo momento, ma i rifornimenti di alimenti e carburante saranno sempre assicurati».

