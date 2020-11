IL CASO

MILANO Edizione formalizza il cambio della guardia e, come ha anticipato ieri Il Gazzettino, il cda ha preso atto delle dimissioni di Gianni Mion e ha creato le premessa per la nomina di Enrico Laghi come presidente esecutivo della finanziaria da parte di un'assemblea da indire entro il 30, quando cesserà l'incarico del predecessore. A Laghi, professionista romano con ricca esperienza e capacità relazionali, spiega una nota di Edizione, saranno attribuite deleghe in materia di supervisione e coordinamento strategico: dei principali progetti e dossier della società, a partire dal riassetto di Aspi, del processo funzionale al percorso di rinnovamento e rafforzamento della strategia sociale, dei rapporti fra la società e le sue controllate o collegate nonché dei rapporti esterni, delle relazioni istituzionali e della comunicazione esterna.

Secondo Edizione, Laghi rappresenta una scelta «di chiara matrice tecnica, a favore di un professionista con uno spiccato approccio istituzionale, che gode della piena fiducia di tutti i componenti della famiglia e del cda - condizione posta dal professionista romano - anche funzionale alla futura individuazione di una figura manageriale che possa accompagnare la società in un cammino di lungo periodo». La finanziaria esprime a Mion «un particolare ringraziamento per la lunga collaborazione iniziata nel 1986 e proseguita (salvo l'interruzione fra il 2016 e il 2019) fino a oggi». Egli dovrà assicurare il passaggio di deleghe a Laghi e fornirà «il proprio apporto in relazione a specifiche attività della società di volta in volta concordate».

La svolta al vertice della catena di comando del gruppo apre una settimana che potrebbe essere cruciale per Autostrade che ha inviato al governo la scorsa settimana un dossier di 300 pagine del Piano economico finanziario assieme all'Atto aggiuntivo dove ci sono 7,3 miliardi di investimenti che potrebbero diventare subito cantieri. Parliamo di opere che hanno completato tutti gli iter approvativi e attendono da circa 2 anni il via libera del Mit per poter diventare realtà. Si tratta di infrastrutture strategiche molto attese dai territori come la Gronda di Genova, il Passante di Bologna, oppure di ampliamenti di terze e quarte corsie di vari snodi della rete nazionale - ad esempio sull'A1 Firenze Sud o sull'A13 Ferrara-Bologna e Padova-Monselice - per migliorare la percorribilità delle tratte e aumentare la sicurezza di viaggio. Tutti interventi che, se finalmente messi in campo, potrebbero generare già nel corso del 2021 un effetto importante per il fondamentale rilancio dell'economia.

Ma il cammino per sbloccare finalmente il contenzioso adesso chiama in causa Mit, Mef, Cipe, Corte dei Conti, prima che l'aumento della tariffe scenda all'1,64%. La situazione quindi è ancora fluida ed è per questo motivo che Cdp, a cui Atlantia ha dato tempo fino al 30 per fare un'offerta vincolante, sarebbe ancora cauta, non essendoci le condizioni oggettive per valutare la redditività di Aspi. Per questo, nonostante i colloqui tecnici fra le parti proseguano, è difficile che in assenza di un sigillo formale del governo, Cassa prenda una decisione. Un'ipotesi è che venga chiesto ad Atlantia, che ha in programma un cda il 2 dicembre, una proroga (la terza) per consentire il completamento della procedura.

Un secondo punto fondamentale del Piano di Aspi riguarda la cura della rete esistente. Sembra sia stata trovata finalmente la quadra per confermare nel Pef i 7 miliardi di manutenzioni, di cui 1,2 di tipo evolutivo, il cui scopo è non solo conservare in buona salute la rete, ma in alcuni casi potenziarla e ampliarla. Rosario Dimito

