IN VENETO

I banchi con le rotelle? Prima notizia: sono già arrivati in Veneto. Seconda notizia: sono stati acquistati prima, e al di fuori, del bando lanciato dal commissario straordinario Domenico Arcuri. Terza notizia: non costano 400 euro, ma 120. I primi cento esemplari sono appena stati montati nella scuola media di Lozzo Atestino, ai piedi dei Colli Euganei, dove ha sede l'istituto comprensivo a cui fanno capo anche i plessi di Cinto e Vo'. Già, proprio il paese-simbolo dell'emergenza Coronavirus, dove il 14 settembre l'anno scolastico sarà inaugurato da Sergio Mattarella, con l'omaggio del presidente della Repubblica alla comunità che per prima in Italia il 21 febbraio patì la morte di un proprio concittadino, Adriano Trevisan.

LE SEDUTE

A quella data mancano poco più di tre settimane e il mondo dell'istruzione è in pieno subbuglio. In particolare le ironie si sprecano nei confronti della ministra Lucia Azzolina, fin dall'idea dei banchi innovativi per cui è partita la gara europea da 1,5 milioni di pezzi, a cui se ne aggiungono altrettanti tradizionali, tutti comunque singoli. E tutti oggetto di critiche, per i tempi di consegna prescritti, decisamente stretti. Invece nel Padovano la fornitura è avvenuta ancora martedì, come ha documentato il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio, prima su Facebook e poi su Antennatre: «Grazie ai contributi dei Comuni e dell'istituzione scolastica, sono arrivate cento sedute con le rotelle e le ribaltine». Eccole, schienale arancione e base grigia, più il banchetto pieghevole bianco e nero. «Le avevamo acquistate prima della polemica ha spiegato perché abbiamo tre classi pollaio: due da 29 e una da 27 alunni. Serviranno alle scuole medie di Lozzo e Cinto, mentre a Vo' già a giugno erano arrivati banchi trapezoidali. Quanto costano? Non 400 euro: le abbiamo acquistate da un'azienda triveneta a 120, Iva inclusa, più o meno lo stesso ordine di grandezza degli altri banchi. Non le utilizzeremo otto ore al giorno, ma per il tempo che serve, turnandoci anche nelle aule per disegno e nei laboratori. Per montarle ci abbiamo messo 5 minuti per ciascuna: ci hanno aiutato gli operai del Comune, i collaboratori scolastici, un insegnante e 4-5 genitori. La ribaltina regge i 60 chili, l'altezza è regolabile, le ruote si possono bloccare».

LE REGOLE

Proprio l'ipotesi che i banchi a rotelle venissero usati dagli studenti come autoscontri, era stata un elemento di dibattito e di sarcasmo. Ma per questa, e pure per le altre tipologie, l'istituto comprensivo di Lozzo Atestino ha già fissato una regola perentoria: «I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul pavimento sono presenti due adesivi per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori». In attesa di ulteriori direttive dal ministero dell'Istruzione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico, tra le famiglie sta già circolando un prontuario con le prescrizioni da rispettare. Per esempio: «Nelle scuole primarie e alla secondaria ogni unità oraria prevederà almeno cinque minuti di pausa relax, durante la quale gli alunni possono recarsi al bagno, scaglionati e in caso di effettiva necessità. Nel periodo di relax sarà effettuato un ricambio dell'aria nell'aula, aprendo le finestre». E ancora: «Non è ammesso l'ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno». È davvero finita un'epoca...

Angela Pederiva

