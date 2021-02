LA POLEMICA

PADOVA Sono accatastati in aule e corridoi di una scuola in disuso. A due passi da via Anelli, l'ex bronx patavino. Al pianterreno più della metà sono smontati, avvolti nel cellophane, perché i destinatari li hanno rifiutati senza neanche volerli vedere. I restanti sono al secondo piano, accantonati alla meno peggio, dopo essere stati recapitati e mandati indietro, perché ritenuti pericolosi e inutili dagli assegnatari. I 535 banchi a rotelle, più della metà della fornitura complessiva, che la Provincia di Padova ha ammassato in deposito perché rifiutati da due istituti superiori, hanno ora un destino incerto. Come ha denunciato ieri sul nostro giornale Fabio Bui, presidente dell'ente patavino, sono di pessima qualità e insicuri, e lo conferma il fatto che al liceo Da Vinci non li hanno voluti dopo che il direttore amministrativo si è seduto ed è caduto. «Oltre il danno la beffa - ha esclamato Roberto Marcato - assessore regionale alle Attività Produttive - perché in un momento di crisi in cui c'è chi ha perso il lavoro, chi è costretto a chiudere l'attività e chi non sa come mettere insieme pranzo e cena, c'è invece chi si permette di sprecare soldi pubblici in stupidaggini inservibili come le seggiole a rotelle. Parliamo di 461 milioni di euro. No, qualcuno deve pagare: la magistratura e la Corte dei Conti devono intervenire subito. È stato acquistato un prodotto inutilizzabile, che non vale quanto è stato pagato. Perché xe sta ordina' biceri e xe riva savate».

I soldi per pagare le sedute didattiche di tipo innovativo sono arrivati da Bruxelles. «Questi finanziamenti - spiega Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia, con delega ai Fondi Europei - dovrebbero avere la finalità di migliorare la qualità della vita e invece i banchi a rotelle non garantiscono certo comfort a studenti che devono star seduti per ore. Ora ne abbiamo un grosso quantitativo in magazzino che riproporremo alle scuole, magari da usare nelle aule per le conferenze, quando l'utilizzo è al massimo per un paio d'ore. Ma se li rifiuteranno ancora, essendo attrezzature certificate, contatteremo il Cuamm e le associazioni di volontariato per appurare se possano essere utili in Africa, o in altri Paesi del Terzo mondo, dove si stanno allestendo dei plessi».

IL RIFIUTO

A rispedire per primo al mittente 235 banchi con le rotelle è stato il liceo Leonardo Da Vinci, ubicato nel cuore del capoluogo. E a bocciarli è stato il responsabile della sicurezza. «Il nostro direttore amministrativo è caduto quando si è seduto racconta la preside Alessandra Garrì . La sedia è leggera, mentre il piano di appoggio è pesante, quindi c'è uno squilibrio. Nel momento in cui il responsabile della sicurezza mi ha detto che non andavano bene, ho deciso di restituire la fornitura. Inoltre, non servono a far rispettare il distanziamento dato che le rotelle non si bloccano e il banco si muove in continuazione. Il tavolino compie una rotazione a destra di 180 gradi e può far male a chi passa accanto». La scuola a questo punto si è arrangiata con gli arredi già in suo possesso, non potendo accogliere più del 50% dei frequentanti per mancanza di spazi.

Diverso il discorso per liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella che ha rifiutato i banchi a rotelle della Provincia e ha optato per quelli inviati dal commissario straordinario Domenico Arcuri. «I banchi della Provincia sarebbero stati consegnati entro Natale, mentre quelli del ministero a settembre, e a noi servivano per l'inizio della scuola spiega la preside Antonella Bianchini . Certo, ne avevo visti di migliori, per esempio con la seduta regolabile a seconda dell'altezza, e con il tavolino che poteva spostarsi in avanti, però comprendo che costino di più». Al Caro ci sono dai due ai sei banchi per ogni classe e alcuni sono stati sistemati nell'atrio. A utilizzarli sono ragazzi di altezza diversa e non tutti riescono a stare seduti comodamente: non sono mancate, quindi, le polemiche sui dolori alla schiena lamentati dagli studenti. «Hanno più senso per le attività di gruppo che ora non si possono svolgere e pertanto stiamo pensando a come poterli utilizzare in futuro», ha concluso la dirigente.

Nicoletta Cozza

Silvia Moranduzzo

