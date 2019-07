I 5stelle veneti: «Non si può premiare chi spreca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLLOQUIOVENEZIA Sono pentastellati, ma pure veneti. È in tale duplice veste che i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle attendono l'ennesimo vertice, forse però quello cruciale, sull'autonomia del Veneto, oltre che della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Per questo Jacopo Berti e Simone Scarabel, anche a nome della capogruppo Erika Baldin e del vice Manuel Brusco, hanno chiesto al Gazzettino di poter chiarire una volta per tutte la loro posizione sulla trattativa: «La riforma si fa e si deve fare. Chi lo nega, non vuole il bene di...