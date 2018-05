I 5Stelle: unificare Sviluppo e Lavoro Ma l'accorpamento parte in salita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA L'annuncio è arrivato, improvviso, nel tardo pomeriggio di ieri. «Il ministero dello Sviluppo, con dentro il Lavoro, deve andare ai 5Stelle», ha detto il leader pentastellato Luigi Di Maio a Teramo a margine di un comizio.A dispetto della stringatezza della frase si tratta di una roba gigantesca e non solo per questioni di potere. In passato - in particolare con la riforma Bassanini che semplificò gli esecutivi italiani alla fine degli anni Novanta - si decise di accorpare ministeri importanti come Tesoro e Bilancio e poi di...