I 5Stelle emiliani al capo: sì all'alleanza Pressing dei dem su Beppe: «Salvaci tu»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Gli mandano i messaggi i big del Pd e gli inviano sos amici emiliani: «Beppe, salvaci tu». Grillo ormai viene considerato da sinistra l'ancora di salvezza non solo per la prosecuzione e lo sviluppo del patto rosso-giallo ormai anche in forma contrattuale, contro le nostalgie filo-leghiste attribuite a Di Maio, ma è anche per non regalare l'Emilia Romagna alla destra di Salvini, che ormai si muove in maniera arrembante nella regione. E ieri, a Rimini, è andato a fare un comizio agli anziani - incassando selfie e applausi ma...