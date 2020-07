Qui da noi ormai vengono chiamati quelli della Lega Europa Nord. Non c'entra Salvini. Perché i Frugali a Salvini non lo amano affatto - basti vedere l'odio di Rutte per Quota 100: «Un assurdo privilegio» - e sono semmai una sorta di partito trasversale e internazionale con dentro di tutto: liberali iper-rigoristi come il premier olandese (a proposito: «I derby tra Italia e Olanda finiscono di solito con il rigore», è la battuta circolante presa dal calcio), socialisti alla svedese come il premier Lofven, alla danese (la presidente Frederiksen) e alla finlandese (la premier Sanna Marin) e popolari come l'austriaco Kurz. I Frugali si sono definiti così in una lettera inviata al Financial Times. La loro battaglia è contro le sovvenzioni a fondo perduto previste dal Recovery Fund. Si sentono un po' le formiche del Nord, rigorose e precise nell'adottare politiche economiche e condotte fiscali inappuntabili, e guardano - ma guai a generalizzare troppo - ai Paesi del Sud come nazioni cicale che vogliono continuare a spendere in deficit, senza controlli, mettendo a rischio l'intera euro-zona. In effetti, se l'Italia si fosse presentata nella super-trattativa di Bruxelles senza il peso di Quota 100 e con l'abolizione del Reddito di cittadinanza sarebbe stato più facile smontare giudizi e pregiudizi di quelli del Nord.

M.A.

