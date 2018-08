I 40mila tweet anti Colle Il Copasir a caccia di hacker

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Quattrocento account attivati su Twitter in pochi minuti, una tempesta di 40 mila messaggi per diffondere l'hashtag #Mattarelladimettiti. Un'attività anomala, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, nelle ore drammatiche in cui il capo dello Stato, Sergio Mattarella, rifiutò la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Se ne occupano gli 007 e lunedì il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza) ascolterà Alessandro Pansa, direttore del Dis. Il sospetto: a fare partire, o più correttamente, ad alimentare la slavina...